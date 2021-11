Mehrere Hengstbacher wünschen sich laut Erika Watson (FDP) ein Kneippbecken auf dem Dorfplatz. Der Brunnen müsse ohnehin saniert werden, dabei könne ein solches Becken gebaut werden, schlug Watson in der Ortsbeiratssitzung am Montag vor.

Ortsvorsteher Kurt Dettweiler (FWG) fügte an, dass die Kosten in den städtischen Haushalt eingebracht werden müssen. Dettweiler selbst spricht sich für ein Kneippbecken aus. Da inzwischen auch ein Besitzer für das marode Anwesen am Dorfplatz gefunden ist, hofft der Ortsvorsteher, dass der Dorfplatz bald aufgewertet wird. Problem: Die Kosten für ein Kneippbecken und die Dorfplatzsanierung – im Rat wurden zwischen 20.000 und 30.000 Euro genannt – müssten in den städtischen Doppelhaushalt 2023/24 eingestellt werden. „Dann werden wir sehen, ob das weitergetragen wird“, fügt Dettweiler hinzu.

Herbert Beckmann (CDU) sorgt sich indes um die Haftung, etwa wenn das Kneippbecken im Herbst verdreckt ist, jemand darauf ausrutscht und sich verletzt. Watson erklärte sich bereit, das Becken ehrenamtlich sauber zu halten, und ist sich sicher, dass sich weitere Kneippbecken-Partner in Hengstbach finden werden.