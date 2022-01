Erika Watson ist neue Vorsitzende des Vereins „Pro Dörrenbachwald“. Der Verein setzt sich dafür ein, dass unweit des Wahlerhofs bei Hengstbach keine Windräder gebaut werden.

Erika Watson übernimmt den Vorsitz von Manfred Dörner, der das Amt wegen einer geplanten langen Reise abgeben wollte. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde am Mittwoch im Hengstbacher Dorfgemeinschaftshaus Gerhard Freimann gewählt, zum Kassenwart Martina Gulich. Beisitzer sind Klaus Baumann, Christiane Freimann, Bernd Gulich und Jonas Knecht. Uschi Achenbach und Martina Lauer prüfen die Kasse. Der neu gewählte Vorstand kommt am Freitag zu seiner ersten Sitzung zusammen. Watson sagt, Umwelt und Natur lägen ihr „sehr am Herzen“, deshalb mache sie sich für den Erhalt des Habitats bei Hengstbach stark.

Seit Herbst vergangenen Jahres erkundet der Projektentwickler BayWa re unweit des Wahlerhofs Standorte für zwei Windkraftanlagen, die eine Nabenhöhe von 160 bis 170 Meter haben sollen. Der Verein „Pro Dörrenbachwald“, hervorgegangen aus einer Bürgerinitiative, wendet sich gegen einen Windpark bei Hengstbach, zu viel schützenswerte Natur werde zerstört.