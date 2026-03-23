Die Bürgerinitiative für den Erhalt der Kohlhof-Kinderklinik hat am Montagmittag rund 8500 Unterschriften an den saarländischen Landtag übergeben. Die Unterschriften würden nun erneut geprüft, denn die Unterzeichner müssen alle im Saarland wohnen und älter als 16 Jahre sein. 5000 Unterschriften müssen gültig sein, dann ist die sogenannte Volksinitiative möglich: Dann landet das Thema im Gesundheitsausschuss des Landtags. Saar-Gesundheitsminister Magnus Jung wolle das Thema laut Bürgerinitiative vor der Sommerpause entscheiden. Die Bürgerinitiative macht sich für den Erhalt der Kohlhof-Klinik stark, seit bekannt wurde, dass dort die Kinderklinik geschlossen und nach St. Wendel verlagert werden soll.