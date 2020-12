Pfarrer Milan Unbehend hat das Ergebnis der Presbyterwahl in den Kirchengemeinden Großbundenbach und Wiesbach vom Sonntag mitgeteilt. Zu Presbytern in Großbundenbach wurden gewählt: Birgit Dusch aus Mörsbach sowie Henning Hasse, Jürgen Hofer und Günter Köhler aus Großbundenbach. Ersatzmitglieder sind Sabine Heine und Heinrich Stephan aus Mörsbach. Zu Presbytern in Wiesbach wurden gewählt: Bernd Grimm aus Käshofen sowie Simone Holt, Bettina Rothhaar und Adrian Schwarz aus Wiesbach. Zum Ersatzmitglied wurde Klaus Köhler aus Käshofen gewählt.