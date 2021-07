Das Helmholtz-Gymnasium hat am Donnerstag zahlreiche Schüler für Erfolge in sechs Wettbewerben ausgezeichnet.

Bei den „Lautrer Solar Power Competitions“ waren unter den 21 Teams vier vom Helmholtz-Gymnasium mit Schülern aus den Klassenstufen acht bis elf vertreten. Das Team „Make Polarkappen great again“ von Schülern aus den Klassenstufen acht und neun gewann den zweiten Platz und einen Preis von 150 Euro.

Der Wettbewerb der Kaiserslauterer Hochschule bietet den Schülern die Möglichkeit, mit einer App die Klimapolitik einer Metropole für die nächsten hundert Jahre zu bestimmen und eigene Strategien im Umgang mit fossilen Brennstoffen oder erneuerbaren Energien zu erarbeiten.

Beim Landeswettbewerb Mathematik, der in mehreren Runden verläuft, konnten sich alle teilnehmenden Schüler der achten Klassen für die nächste Runde in Klasse neun qualifizieren. Der erste Preis für diese Runde des Wettbewerbs wurde an Norah Dahler, Julia Kiefer, Jasper Penner, Lejla Weber und Klara Wenzel vergeben. Den zweiten Preis erhielt Colin Veit. Um in die nächste Runde zu gelangen, mussten sie beispielsweise Aufgaben zur Mehrwertsteuersenkung während der Corona-Pandemie lösen. Außerdem hat sich Benedikt Ziehl als einziger aus der Klassenstufe neun für die dritte Runde des Wettbewerbs qualifiziert.

Zahlreiche Erfolge von Schülern des Gymnasiums gab es ebenso beim Wettbewerb „Leben mit Chemie“, bei dem einmal Kühlkompressen und deren Inhalt untersucht wurden. Zu den Siegern gehören Emma Baumann, Melina Gab, Lena Hauk, Victoria Rubly, Katie Scarola, Sophia Schwabe, Nele Schwarz und Ayla Wolf. Den Physik-Wettbewerb gewann der Schüler Daniel Neulist.

Beim „Be Smart“-Wettbewerb, welcher über die Konsequenzen des Rauchen aufklärt, gewann die Schule 300 Euro, welche zum Teil gespendet werden, um Familien in Rumänien zu helfen.

Auch die Aktion „Glasklar“, die über die Risiken des Alkoholkonsums aufklärt, war ein Erfolg für das Helmholtz-Gymnasium. Die Klasse 8e beantwortete alle Fragen der Aktion fehlerfrei und gewann somit ein Preisgeld von 500 Euro. Auch davon wurde ein Teil an die Rumänienhilfe gespendet.