Nachdem es einen Rechtsstreit gegen die Stadt gewonnen hat, soll ein palästinensisches Brüderpaar am Donnerstag, 5. Mai, im Zweibrücker Rathaus seine Einbürgerungsurkunden bekommen. Damit werden die Brüder deutsche Staatsbürger. Wie Rathaussprecher Jens John auf Anfrage sagt, hatten die 20 und 21 Jahre alten Männer beim Verwaltungsgericht Neustadt eine Untätigkeitsklage eingereicht: Die Stadtverwaltung hatte nicht über deren Einbürgerungsanträge vom Sommer 2019 entschieden. Bei der Verhandlung der Klage am 12. April legte der Neustadter Richter Roland Kintz fest, dass die Brüder bis spätestens 4. Mai bei der Stadt ihre polizeilichen Führungszeugnisse vorlegen sollten. Seien darin keine Eintragungen enthalten, müssten die Brüder eingebürgert werden. Vorige Woche nun habe die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass die Führungszeugnisse der Brüder vorliegen, so Kintz auf Anfrage. Die Dokumente seien in Ordnung und die Einbürgerungen nun in Arbeit. Mit der Rechtsanwältin der Brüder sei der 5. Mai als Termin für die Aushändigung der Einbürgerungsurkunden vereinbart worden, sagt Jens John.