Souverän haben drei Neuntklässer vom Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium beim Bundesfinale in Freiburg ihre selbstgebauten Lego-Roboter über einen Parcours gesteuert.

Beim Deutschlandfinale des Schülerwettbewerbs World Robot Olympiad, das am Wochenende auf dem Freiburger Messegelände ausgetragen wurde, hat ein Team vom Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium den siebten Platz unter 40 teilnehmenden Mannschaften errungen.

Die World Robot Olympiad (WRO) ist ein internationaler Wettbewerb für acht- bis 19-jährige Roboter-Konstrukteure, unterteilt in vier Kategorien und mehrere Altersklassen. Die drei Zweibrücker Helmholtz-Neuntklässer Felix Schweigmann, Emil Deßloch und Dennis Pink haben in der Junior-Altersklasse „Robo-Mission“ für Roboter aus Lego-Steinen mitgemacht. Insgesamt haben 122 Teams aus ganz Deutschland an der WRO in Freiburg teilgenommen.

Figuren an ihre Ziele schieben

Die Aufgabe besteht darin, auf einem vorgegebenen Spielfeld mit Hindernissen die selbstgebauten Roboter loszuschicken, um Figuren an Ziele zu schieben oder kleine Pakete an ihren Bestimmungsort zu bugsieren.

Laut Schulleiterin Kerstin Kiehm hat das Zweibrücker Trio am ersten Wettbewerbstag 78 von 120 Punkten erzielt, wodurch es sich zunächst auf dem dritten Platz der Gesamtwertung wiederfand. Weil ihr Roboter am zweiten Tag nicht ganz so seinen Befehlen gehorchte wie gewünscht, fielen Felix, Emil und Dennis etwas zurück. Trotzdem reichte es am Ende für den siebten Platz. Mit nur sechs Punkten Abstand zu den Zweit- und 22 Punkten Differenz zu den Erstplatzierten.

Arbeitsgemeinschaften für junge MINT-Fans

Das Trio mit seinen betreuenden Lehrern Nathalie Bell und Daniel Meyer ist eines unter mehreren Lego-Robotics-Schülerteams am Helmholtz, die in Arbeitsgemeinschaften für alle an MINT-Fächern interessierten Schülerinnen und Schüler angeboten werden.

Im Mai hatten sich Felix Schweigmann, Emil Deßloch und Dennis Pink beim rheinland-pfälzischen Landeswettbewerb in Haßloch für die Teilnahme am Deutschlandfinale in Freiburg qualifiziert.

Kerstin Kiehm: „Wir freuen uns bereits auf die nächste WRO-Saison und wollen bei dieser definitiv erneut teilnehmen.“