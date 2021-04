Ein „selten gesehenes Maß an Brutalität, Hemmungslosigkeit und Kontrollverlust“ bescheinigt die Polizei den sieben Personen, die in der Nacht auf Samstag, 24. April, in Saarbrücken einen 19-Jährigen schwer verprügelt haben. Zunächst sei es an der Bushaltestelle „Rathaus Saarbrücken“ zum heftigen Streit unter Fahrgästen eines haltenden Busses gekommen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich aus dem Bus heraus auf den Gehweg. Dort habe der unbeteiligte 19-jährige Passant versucht, die erhitzten Gemüter zu beruhigen. Doch dann hätten sich die sieben Kontrahenten miteinander solidarisiert und unvermittelt auf den hilflosen, deutlich unterlegenen jungen Mann eingeschlagen und -getreten. Und zwar mehrere Minuten lang, sodass der 19-Jährige mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Als die Polizei eintraf, rannten die Schläger davon. Einer der Täter sei kurz darauf festgenommen worden. Die anderen sechs Personen entkamen unerkannt.