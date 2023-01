Hans Reister, der 30 Jahre lang an der Spitze der Firma Oltsch stand, einst einer der größten Arbeitgeber in Zweibrücken, ist tot. Er starb am Dienstag mit 87 Jahren.

Der Wiederaufbau der zerstörten Stadt Zweibrücken ist eng mit dem Unternehmen Oltsch verbunden: Von der Trümmerbeseitigung, bis zum Neubau zerstörter Brücken und großen Gebäuden war das heimische Unternehmen beteiligt. Auch wenn es in dieser Zeit andere Personen an der Spitze der Firma gab – „die Reister-Buwe“ haben danach das Unternehmen Oltsch-Bau GmbH in den Nachkriegsjahren stark geprägt. Robert, Karl und vor allem Hans Reister kannte man in Zweibrücken, würdigte ihre Leistungen im fachlichen Bereich und schätzte sie als Arbeitgeber. Das wurde nunmehr wieder im Gedenken an Hans Reister deutlich, der 30 Jahre lang, von 1966 bis 1996 geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens war. Betriebsangehörige waren stolz, „beim Oltsch“ zu arbeiten und würdigen die Firma, lange Zeit einer der größten Arbeitgeber in der Stadt, noch heute als „die sozialste Firma“.

Der von Hans Reister verantwortete Geschäftsbereich Rohrleitungsbau, Schlüsselfertigbau und Industriebau machte das Unternehmen an der Homburger Straße zudem in ganz Deutschland bekannt. Die Mitarbeiter konnten stolz sein auf die eigene Leistung und auf den Mann an der Spitze: eben Hans Reister. Das war auch mit ein Grund für den Rohrleitungsverband, ihn auf Bundesebene an die Spitze des Technischen Ausschusses zu wählen: 1966 war das, und der Zweibrücker blieb es bis 2010. In einem Nachruf eines Verbandsmitgliedes werden nunmehr „das phänomenale Wissen und sein überdimensionaler Erfahrungsschatz“ von Hans Reister hervorgehoben.

Auf Bundes- und Landesebene war der Verstorbene bei Großvorhaben ein gefragter Fachmann auch im Ruhestand geblieben. Aber verwurzelt war er in Zweibrücken. Dass er zwei Jahrzehnte Vorsitzender des Ski-Clubs war machte ihn stolz, ebenso seine Vorstands-Tätigkeit im Tennis-Club Weiss-Blau. Die Trauerfeier für den im Alter von 87 Jahren verstorbenen Hans Reister findet am Donnerstag um 12 Uhr in der Alexanderkirche statt.