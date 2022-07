Unser ehemaliger Kollege Thomas Salzmann hat uns in der Sommerredaktion besucht, was uns natürlich gefreut hat. Allerdings war es kein Höflichkeitsbesuch, sondern Thomas hatte ein Anliegen mitgebracht, das ihm wichtig ist.

Er kümmert sich um einen der letzten Wünsche, die unser ebenfalls sehr geschätzter und leider im Spätherbst 2021 verstorbener Kollege Thomas Brunner hatte. Dieser hat jahrzehntelang für die Zweibrücker Rundschau geschrieben, und zwar in seinem eigenen, ganz besonderen, witzigen, niemals platten Stil. Besonders seine monatlichen „Brunners Querschüsse“ bescherten ihm viele Fans. Sie waren seine Meisterdisziplin. Mit Maß und Ziel nahm er satirisch Personen, Umstände, Auffälligkeiten, Ereignisse aufs Korn.

Dieses einzigartige literarische Vermächtnis Thomas Brunners möchte sein Namensvetter Thomas Salzmann bis spätestens zu Brunners erstem Todestag am 29. November dieses Jahres als Buch herausbringen und Thomas Brunner so einen seiner letzten Wünsche erfüllen. Die satirischen Monatsrückblicke erschienen seit 1998 in der Zweibrücker Rundschau, mit Pausen zwischendrin, aber von 2009 bis zu Brunners Tod 2021 regelmäßig.

Rund 200 dieser besonderen Brunner-Glossen hat der ehemalige Redakteur Thomas Salzmann gesammelt, rund ein Viertel davon wird er wohl für das angepeilt 200 Seiten starke Buch verwenden können. Neben den Querschüssen hat unser Karikaturist Uwe Hermann zugesagt, seine Karikaturen, die er stets zu den Querschüssen gemalt hat, kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

Neben der Querschuss-Serie sollen auch vier oder fünf herausragende weitere Artikel und Texte von Brunner zwischen die Buchdeckel gepresst werden, beispielsweise einer von Brunners ersten Artikel für die Zweibrücker Rundschau, eine Reportage mit feinsinnigen Beobachtungen vom Zweibrücker Stadtfest 1998. Oder die legendäre Kunstbesprechung, als Heinrich Trautmann, der sein Haus in Ernstweiler nicht verlassen wollte, aus Protest gegen de benachbarte Kranbaufirma (heute Tadano) seinen Hintern aus dem Fenster streckte und dies als Aktionskunst anpries.

Doch Thomas Brunner war nicht nur Journalist, er malte auch. Rund 20.000 Bilder, meist Radierungen und Bleistiftzeichnungen, fertigte er in den vergangenen Jahren. Auch davon werden einige im Buch abgedruckt werden. Das soll im Zweibrücker Echo-Verlag von Wolfgang Ohler und Michael Dillinger erscheinen, in der Zweibrücker Druckerei Conrad und Bothner gedruckt werden und unter anderem bei Thalia zu kaufen sein.

Ein Portrait von Thomas Brunner soll die Titelseite schmücken, ein oder zwei Lesungen soll es zudem geben. Um es zu finanzieren, hat Thomas Salzmann mit den drei städtischen Töchtern Gewobau, Stadtwerke und UBZ sowie dem Lions-Club und dem Rotary-Club bereits Sponsoren gefunden. Die Finanzierung ist gesichert, doch weitere Unterstützung gern gesehen.

Dies ist das große Projekt, das sich Thomas Salzmann für seinen Unruhestand vorgenommen hat. Zusammen mit Thomas Brunner war Salzmann seit einigen Jahren fast täglich zu Fuß unterwegs in der Stadt, um bei Spaziergängen zu reden, zu philosophieren und Dinge zu entdecken. Den letzten Arbeitstag hatte Thomas Salzmann als RHEINPFALZ-Redakteur Mitte Februar 2022, seit Juni ist er in die passive Altersteilzeit eingetreten. „Thomas Brunners Leistung soll gewürdigt werden. Mir ist es wichtig, dass er etwas hinterlässt“, begründet er sein starkes Engagement für das Brunner-Buch.