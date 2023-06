Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die Stadt will, dass Katzen, die freien Auslauf haben, kastriert werden müssen. Eine entsprechende Verordnung, die ab dem 15. November gelten soll, wurde dem Hauptausschuss am Mittwoch vorgestellt. Nach kurzer Diskussion gab es einstimmig die Empfehlung an den Stadtrat, der Verordnung zuzustimmen.

Wie berichtet sieht die Verordnung vor, dass die Besitzer von frei herumlaufenden Katzen ihre Tiere kastrieren müssen. Das heißt, sie müssen von einem Tierarzt bei weiblichen Katzen die Eierstöcke