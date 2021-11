Im Eingangsbereich des Zweibrücker Kranbau-Werks Tadano wurde am Freitagmorgen ein herrenloser Koffer gefunden. Da der Inhalt nicht bekannt war, wurde das Werk geräumt. Gegen 11.20 Uhr gaben die Sprengstoffexperten Entwarnung.

[aktualisiert 11.25 Uhr] Der Koffer, ein größerer Reisetrolley, enthielt keine gefährlichen Gegenstände. Sprengstoffexperten haben ihn geröntgt, nichts Verdächtiges gefunden und ihn dann entfernt. Die Straßensperrung soll bald wieder aufgehoben werden.

Gegen 10.30 Uhr hatten sich Spezialisten des Landeskriminalamts Schutzkleidung übergezogen und waren in Richtung des Pförtnerhauses von Tadano gelaufen. Die Beamten sind Experten für die Entschärfung gefährlicher Gegenstände wie Bomben, Geschosse und Granaten. Das unauffällige Behältnis, von dem keiner weiß, was drin ist, steht in der Nähe des Pförtnerhauses, nicht weit vom Zebrastreifen in der Homburger Straße. Die Dinglerstraße und die Homburger Straße war seit dem Morgen zwischen den Ampeln zur Bismarckstraße und an der Ernstweiler Kirche gesperrt.

Das Rote Kreuz hat Tee gekocht und verteilt ihn an diejenigen Tadano-Mitarbeiter, die nicht nach Hause geschickt wurden, sondern sich in einer Werkhalle versammeln sollten. In dieser Halle ist es kühl. Ein Teil der Mitarbeiter musste sich am Morgen abholen lassen. Sie dürfen nicht an ihre Arbeitsplätze zurück und auch nicht an ihre Autos, die auf den Parkplätzen in Werksnähe stehen. Dies sind Sicherheitsvorkehrungen, da nicht bekannt war, ob der Inhalt des Koffers eine Gefahr darstellt. Dazu kam, dass in direkter Nähe eine Gasleitung verlief.