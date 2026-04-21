In der Nacht auf Dienstag sind aus dem Keller des Blieskasteler Freizeitzentrums Wassermassen ausgetreten. Die Entwässerungsvorrichtung wurde mit den Wassermassen nicht fertig, deshalb mussten Feuerwehrleute ausrücken, die das Wasser beseitigten. Das teilt die Stadt mit. Da das Kombibad im Freizeitzentrum saniert wird und das Zentrum deshalb bis Ende 2027 geschlossen ist, hat der Vorfall keine Folgen für den Betrieb. Die Sporthalle, die sich auch im Freizeitzentrum befindet, kann man wie gewohnt nutzen. Laut Stadt ist ein technischer Defekt der Grund für den Vorfall.