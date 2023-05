Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Noch vier Spiele in der aktuellen Runde, aber der Blick bei den Oberliga-Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken geht bereits in Richtung kommende Saison. Der Klassenverbleib ist unter Dach und Fach. Entsprechend entspannt können die Zweibrückerinnen am Sonntag um 14 Uhr beim TV Bodenheim antreten.

„Die Favoritenrolle ist klar vergeben“, weiß SV-Trainer Rüdiger Lydorf, dass sein Team als klarer Außenseiter zum Tabellenvierten fährt. Zumal die Bodenheimerinnen nach