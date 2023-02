Die Richter des 1. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs verhandeln und entscheiden vielleicht auch schon am 17. Mai über die Verkaufsoffenen Sonntage des Fashion Outlets Zweibrücken in den Sommer- und Herbstferien. Nach Niederlagen in den ersten beiden Instanzen, fällt damit nach zwei Jahren die Entscheidung über die Wettbewerbsklage des Grünstadter Modehändler Steffen Jost gegen den Outlet-Mieter „Betty Barclay“ vorm höchsten deutschen Gericht. Auf was stellt sich das Outlet ein?

Zum ausführlichen Bericht geht es hier.