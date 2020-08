Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken nimmt auch in der Saison 2020/2021 am Spielbetrieb teil. Das Antreten hatte zuletzt auf der Kippe gestanden, weil nicht klar war, ob überhaupt oder wie viele Fans zu den Heimspielen zugelassen werden. Eine Saison ohne Zuschauer wäre aus Sicht der „Hornets“ nicht machbar gewesen. Einfach wird die Spielzeit aber nicht.

Jeder der teilnehmenden Regionalliga-Klubs musste bis Donnerstag für einen Spielmodus bei der Ligenleitung abstimmen. Die Zweibrücker sprachen sich für eine „eineinhalbfache Runde mit Play-off-Spielen“ aus. Über den endgültigen Spielmodus entscheidet ein Mehrheitsbeschluss. Derzeit haben die „Hornissen“ bezüglich Teilnehmer, Modus und Beginn noch keine weiteren Informationen. Geplant ist der Saisonstart wohl für Oktober.

Eistraining erst ab Oktober

Spätestens ab dann soll es auch das notwendige Eis in der Zweibrücker Ice-Arena am ehemaligen Flughafen geben. Das teilten deren Verantwortliche den „Hornets“ mit. Im Gegensatz zu den Vorjahren können die Puckjäger um Trainer Ralf Wolf damit aber nicht schon im September mit dem Eistraining beginnen.

Daneben hoffen die „Hornets“ weiter, dass im Lauf der Saison mehr als die derzeit (bis 30. August) aufgrund der gültigen Pandemie Gesetze in Rheinland-Pfalz maximal 250 Fans pro Spiel zugelassen werden. Diese Zahl stellt den EHC vor große finanzielle Herausforderungen. Gemessen am letztjährigen Schnitt von 750 Fans pro Spiel fehlt dem Klub dann ein mittlerer fünfstelliger Betrag in der Finanzierung. Andere Möglichkeiten, um zusätzliche Einnahmen zu generieren, werden derzeit geprüft. Auch das Team ist zu Einsparungen bei den Aufwandsentschädigungen bereit.

Statt Tages- wohl nur Dauerkarten

Mit jetzigem Stand werden bei Heimspielen keine Tageskarten verkauft – nur Dauerkarten, wegen des Erfassens der personenrelevanten Daten. Es muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden, die Stehplätze sind tabu. Ein passendes Hygienekonzept ist in Arbeit. Die verschobene EHC-Mitgliederversammlung mit Neuwahlen soll im September stattfinden.