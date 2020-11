Ein folgenschwerer Unfall mit einem Auto endete für eine Kuh tödlich. Wie die Polizei berichtet, ist einem 38-Jährigen am Sonntagmorgen, 15. November, beim saarländischen Rehlingen-Siersburg (Kreis Saarlouis) plötzlich eine Kuh vors Auto gelaufen. Der Mann habe mit seinem Ford nicht mehr rechtzeitig ausweichen können; es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier. Die Kuh wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verendete. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei spricht von 15.000 Euro Sachschaden. In der Nähe der Unfallstelle hätten die Beamten dann ein Loch im Zaun einer Weide entdeckt, durch das die Kuh höchstwahrscheinlich entflohen sei. Die Polizei machte den Halter der Kuh ausfindig. Dieser kümmerte sich um den Kadaver.