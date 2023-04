Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch bis Donnerstag werden ambulante Patienten aus Zweibrücken am ehemaligen Evangelischen Krankenhaus bei Corona-Verdacht zentral getestet. Die Situation lasse es zu, die Noteinrichtung in Schlafmodus zu versetzen, sagte Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Mittwoch. Getestet wird ab Freitag wieder in den Arztpraxen. Die Stadt will schon kommende Woche die Kindergärten in einen eingeschränkten Regelbetrieb bringen. Allerdings könne es zu Engpässen kommen, sagte Bürgermeister Christian Gauf. Für das Freibad zeichne sich noch kein Öffnungstermin ab.

Am Montag hatte die Landesregierung neue Regelungen zur Bekämpfung des Coronavirus aufgestellt, unter anderem weitere Öffnungen von Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen