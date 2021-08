Wegen der derzeitigen Kontaktbeschränkungen hatte die Freie Wählergruppe (FWG) beantragt, Stadtratssitzungen in Form einer Videokonferenz abzuhalten. Das Hauptamt hatte deshalb alle Ratsmitglieder angeschrieben und eine Abstimmung per E-Mail organisiert. Mit einem überraschenden Ergebnis.

Die FWG hatte Mitte Januar gefordert, alle Sitzungen in den folgenden Wochen abzusetzen – vom Treffen des Ältestenrats über die Sitzung des Hauptausschussses bis hin zur Stadtratssitzung am 3. Februar. Der FWG-Fraktionsvorsitzende Kurt Dettweiler verweist darauf, dass coronabedingt bei privaten Treffen derzeit in geschlossenen Räumen ein Besucher erlaubt ist. „Und wir Kommunalpolitiker treffen uns je nach Sitzung mit 20 bis 60 Personen. Es kann doch nicht sein, sich einer solchen Ansteckungsgefahr auszusetzen, zumal den Gremien auch Hochrisikopatienten angehören.“

Dettweiler weiß, dass es auch anders geht. Beruflich habe er seit fast einem Jahr keine Kunden mehr besucht, stattdessen arbeite er mit Kopfhörer im Homeoffice und kommuniziere auch per Videokonferenz. „Die Stadt hat den Ratsmitgliedern IPads zur Verfügung gestellt, die die Möglichkeit von Videokonferenzen ermöglichen. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke hat auch schon Sitzungen per Videokonferenz gemacht. Das funktioniert“, so Dettweiler. Über das Abstimmungsresultat zeigt er sich daher enttäuscht. „Ich verstehe es nicht, dass sich so viele enthalten haben, aber ich akzeptiere natürlich das Ergebnis.“

Online abgestimmt – die Aufsichtsbehörde habe dafür ihre Zustimmung erteilt – haben laut Hauptamtsleiterin Alessa Buchmann die 40 Ratsmitglieder plus der Oberbürgermeister. Für die Annahme des FWG-Antrags wäre eine Zweidrittelmehrheit notwendig gewesen, also 28 Befürworter. „Es gab 24 Ja-Stimmen und fünf Nein-Stimmen. Die anderen zehn haben sich enthalten“, so Buchmann. Die Ratsmitglieder seien per E-Mail zur Abstimmung aufgefordert worden und zuvor auch von ihren Fraktionen, die darüber diskutierten, informiert worden. Die Frist sei am 21. Januar, 6 Uhr, abgelaufen. Obwohl der Antrag gescheitert ist, geht Buchmann davon aus, dass sich der Stadtrat im Februar oder März nochmals mit der Sache eingehend beschäftigen wird.

Für Kurt Dettweiler ist indes klar, dass die Stadtratssitzung in der kommenden Woche ohne ihn stattfinden wird. „Ich bin seit 1995 im Stadtrat und habe vielleicht zweimal gefehlt. Als Risikopatient werde ich dieses Mal nicht hingehen.“