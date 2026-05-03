Die Arbeitslosigkeit in der Westpfalz ist im April von 6,7 auf 6,8 Prozent leicht gestiegen. In Zweibrücken und im Kreis Südwestpfalz ist ist sie jedoch leicht zurückgegangen. 1420 Menschen waren im April in Zweibrücken arbeitslos gemeldet, sechs weniger als im März, aber 13 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,5 Prozent (Vormonat: 7,6 Prozent; Vorjahr: 7,4 Prozent). Die Unternehmen in der Rosenstadt suchen weiterhin Mitarbeiter: 36 Stellen wurden im April neu gemeldet. Aktuell befanden sich damit 241 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

Im Landkreis Südwestpfalz waren im April 2419 Menschen arbeitslos gemeldet, vier weniger als im März, aber 102 Personen mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag mit 4,8 Prozent auf dem Niveau des Vormonats. Die Unternehmen in der Südwestpfalz haben der Arbeitsagentur zum Stichtag im April 62 Stellen neu gemeldet. Damit befanden sich insgesamt 419 offene Stellen im Bestand. In Pirmasens liegt Arbeitslosenquote bei 12,1 Prozent, so hoch wie nirgends sonst im Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, der vom Donnersberg bis Zweibrücken reicht. Mit Blick auf die Daten sagt deren Leiter Peter Weißler: „Damit zeigt sich in diesem Monat, in dem üblicherweise die Frühjahrsbelebung zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit führt, dass die Westpfalz trotz der insgesamt stabilen Lage von der wirtschaftlichen Schwäche nicht verschont bleibt.“