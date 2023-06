Viele Passanten halfen tatkräftig mit, als Homburger Ordnungsdienst-Mitarbeiter am Donnerstag in der saarländischen Stadt auf Entenjagd gingen. Eine Entenmama und ihre sechs Küken hatten sich ausgerechnet die stark befahrene Homburger Innenstadt als Ziel eines Familienausflugs ausgesucht. Mit Keschern und Transportbehältern bewaffnet, zogen städtische Helfer in die Gerberstraße aus, wo die Vögel zuerst gesichtet worden waren. Mit Hilfe vieler Passanten, die sich spontan an der Aktion beteiligten, ging es auf Entenhatz. Zeitweise kam der Verkehr zum Erliegen, weil die sehr aufgebrachte Vogelfamilie kreuz und quer durch Sträucher und über die zentrale Talstraße flitzte. Am Ende landeten alle sechs Küken in einem Karton, während die Mutter entfleuchte. Mama Ente blieb verschwunden; daher wurden die Küken letztendlich nach Blieskastel in die Auffangstation „Arche Noah“ gebracht.