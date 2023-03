Von Patrick Göbel

Am Samstag fanden Besucher des Deutsch-Französischen-Gartens in Saarbrücken eine verletzte Ente, die offenbar mit einem Pfeil angeschossen worden war. Die Polizei wurde informiert, ebenso Mitarbeiter von der Tierrettung der Saarbrücker Berufsfeuerwehr. Sie stellten fest, dass die Ente durch den Pfeil „keine ernsthafte Verletzung“ erlitten habe, so die Polizei. Hinweise auf den Schützen gibt es noch keine. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz gegen unbekannt ein.