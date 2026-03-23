„In 80 Tagen um die Welt“ als Schauspiel? Kann das gelingen? Ja. Und wie.

Das Münchner Ensemble Persona hat bei seinem Auftritt in der Festhalle Zweibrücken das Stück von Voima umgesetzt. Dieses wiederum basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jules Verne. Die Weltkugel im Hintergrund als Scheibe zieht den Blick in den Bann. Sie wird nicht nur symbolisch die Reise der Protagonistin Philea Fogg begleiten, sondern auch als Uhr, das entscheidende Momentum in dem Unterfangen, dienen. Ihre Bedeutung verfestigt eine Akrobatin (Lisa Härtl), die einmal auf der Erde turnt und deren Arme später als Zeiger fungieren.

Von allen Seiten, auch aus dem Saal, gehen die Akteure Richtung Bühnenmitte. „Die Tage verfliegen. Wir werden siegen. Der Weg ist weit“, sagen sie. Und rufen die Namen von markanten Städten rund um den Globus. Zweibrücken bildet den Abschluss. Die Zirkusdirektorin (Anja Neumann) braucht Hilfe im Rosengarten. Sie findet zum Glück Passepartout (Yannick Zürcher). Ein umfassend ausgebildeter Franzose, der einfach alles kann. Er wird genommen. Dient dann Philea Fogg (ebenfalls Neumann), eine gnadenlose Pedantin, die ihr Vermögen darauf wettet, in 80 Tagen die Welt zu umfahren. Die Route ist auf die Minute berechnet. Selbst Unwägbarkeiten, Wetter, Verspätungen, Entgleisungen, Revolutionen, Malaria und Cholera sind einkalkuliert. Schaffbar, so ihr Credo. Am 21. Dezember will Fogg zurück sein. „Deal“, ruft der Chor.

Aufwendige Requisiten

Mit wenigen, wenn auch aufwendigen Requisiten gelingt es dem Ensemble, die Illusion des Reiseverlaufs zu evozieren. Auf einem sich drehendem Karussell sitzend listet Passepartout die Sehenswürdigkeiten seiner Heimatstadt Paris und vorbeifliegender Städte und Regionen auf. „Bella Ciao“ intonieren die Musiker, das sind Simon Rubio (Schlagwerk) und Marcell Csuka (Akkordeon).

Im Hafen von Brindisi fällt Passepartout ein, dass er das Gas zu Hause nicht abgedreht hat. Was das kosten wird. Fogg interessiert das nicht. Weiter, immer weiter. Fingerdicker Staub auf dem Schreibtisch der Kolonialbeamtin in Ägypten, die sich ziert. Mit Hilfe von Geldscheinen lässt sich dieses Problem wie etliche andere lösen. Station in Suez. „Wo liegt Bombay?“, fragt der Diener. „Mumbai“, schallt es aus dem Off. Fogg kann nicht warten, heuert ein eigenes Schiff an; genießt ihren Tee. „Eine Zeremonie gibt es überall, auch für Bubble Tea.“ Umweg: Die Straße von Hormus ist dicht. Ein Beispiel für viele, wie Gegenwärtiges, mitunter auch Geschichtskritisches in die Äußerungen eingeflochten werden.

Kopfkino in Reinform

Inspektor Fix (Marcus Widmann) von Scotland Yard taucht verkleidet als Reisender auf. Er hält den vermeintlichen Bankräuber Fogg fest, will ihn zurück nach England bringen. Doch bis der Haftbefehl kommt – das dauert. Fogg zahlt Kaution und ist frei. Indien stelle alles auf den Kopf, heißt es. Bildlich dargestellt von einem Akteur. Alle singen „Rule Britannia“ und ziehen ab.

Zugfahrt Bombay – Kalkutta. Zu den passenden Hintergrundgeräuschen wippen die Schauspieler entsprechend. Ähnlich später auf dem Schiff – Kopfkino in Reinform. Immer wieder deutet das laute Ticken der Uhr an, dass die Zeit knapp wird. Der stoppt im Nirwana, die Bahnstrecke ist nicht fertig. „Gibt es Schienenersatzverkehr?“. Nein, zu Fuß müssen die Reisenden weiter durch „die grüne Hölle“. Zwischendurch retten sie die hübsche Singlefrau Aouda (Julia Gröbel) aus den Fängen einer Schlange. Sie reist ab sofort mit.

Verspätung droht

Mit dem Schiff geht“s nach Hongkong. Zwölf Stunden Verspätung. Anschluss verpasst. Fogg zahlt wieder und kauft einen Kapitän (Hannes Achim). Inzwischen klärt Fix Passepartout über seine wahre Identität auf und fordert ihn auf, ihn zu unterstützen. Nein, kommt nicht in Frage. Der Franzose versinkt in eine Art Delirium. Seine frühere Zirkusdirektorin würde ihn wieder aufnehmen. Die akrobatische Einlage der „Uhrzeigerin“ lässt den Atem anhalten.

Yokohama – „viel Feng-Shui hier“. Und endlich San Francisco. Nun nach New York. „Das soll Demokratie sein?“, ruft Fogg pikiert. „Diese kulturlosen, bildungsfernen Typen haben freie Wahlen?“. Kein Wunder, dass ein Hornochse und Blender siege. Applaus brandet auf.

Begeisterter Applaus

Jetzt heißt es, sich den Weg, den Bisons belagern, freizuschießen. Mit einem Eissegler wird die Verspätung aufgeholt. Gerade noch erreichen sie das Schiff nach England. Doch zu spät. Enttäuschung. Aber nein, eben nicht. Aufgrund der Zeitverschiebung schaffen es die Reisenden, in letzter Sekunde den Club zu betreten, in dem Fogg gewettet hatte. Auch Fix hatte sich geirrt. Der echte Bankräuber ist längst in Haft. Und nun? Zum Mittelpunkt der Erde oder zum Mond.

Begeistert applaudiert das Publikum, das leider nur 160 Plätze besetzt, diesem starken Stück und dem Team, das es aufgrund seiner perfekten Darbietung und symbolischer Aktion gelingt, die Zuschauer auf alle Abenteuer mitzunehmen und für gut zwei Stunden in eine andere Welt zu entführen. Chapeau.