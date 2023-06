Einem Enkeltrick per Whatsapp ist am Sonntag eine gut 60-jährige Zweibrückerin auf den Leim gegangen. Laut Polizei hat die Frau eine Whatsapp-Nachricht erhalten. Jemand gab sich darin als ihr Sohn aus und behauptete, er habe eine neue Handynummer und komme deshalb vorerst nicht an sein Online-Banking ran. Der vorgebliche Sohn bat die Frau, eine Rechnung über fast 2000 Euro zu überweisen. Laut Polizei wurde die Frau erst stutzig, als der unbekannte Täter um noch mehr Überweisungen bat. Vermutlich ist eine Rücküberweisung der knapp 2000 Euro inzwischen nicht mehr möglich. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche und rät dringend, bei solchen Whatsapp-Nachrichten den betreffenden Angehörigen stets unter seiner „alten“ Handynummer anzurufen und nachzufragen.