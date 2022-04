Die saarländische Polizei warnt nunmehr auch vor dem sogenannten „Enkeltrick“ über den Handy-Messenger WhatsApp Betrüger geben sich dabei als Enkeltochter oder -sohn aus, beschreiben, sich in einer misslichen Lage zu befinden und erfragen nach höheren Geldsummen, die die Geschädigten überweisen sollen. Am 26. März wurde eine 55-Jährige aus Saarlouis mit der Masche um 2000 Euro betrogen, am 30. März eine 76-jährige Saarbrückerin um 3000 Euro. Die Polizei warnt, nicht auf die Masche hereinzufallen, misstrauisch zu sein und im Zweifelsfall die Polizei zu verständigen.