Der Homburger Künstler Jochen Maas ist nicht nur durch seine moderne Weihnachtsbeleuchtung bekannt, deren charakteristische Glitzersterne im Advent mehrere saarländische Innenstädte verschönern. Jetzt hat er die gut drei Meter hohen „Saarbrücker Flügel“ geschaffen, die seit einigen Tagen vor der barocken Ludwigskirche in der saarländischen Hauptstadt Aufmerksamkeit erregen. Mit LED-Technik beleuchtet, mausert sich die Flügelfigur aus Metall und Plexiglas jetzt zum begehrten Selfie-und Fotomotiv vor dem Hintergrund der Ludwigskirche. Ralf Kirch vom Saarbrücker City-Marketing erhofft sich von den Flügeln, „dass sie unter dem Hashtag #visitsaarbruecken Bilder unserer Stadt um die Welt tragen“. Damit soll für das Saarland und seine Hauptstadt geworben werden, um in der Nach-Corona-Zeit wieder Touristen in die Region zu locken. Kirch: „Die ,Saarbrücker Flügel’ sind Mosaikstein einer auf 200 Kilometer Umkreis ausgelegten grenzüberschreitenden Kampagne. Diese legt ihren Schwerpunkt auf digitale und soziale Medien.“