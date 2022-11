„Nadierlich hann ich im Bedd weidergelees! Un weil mei Eldere ned merke sollde, dass ich lees un ned schloof, hann iches mid de Daschelamp gemachd! E Kerz wärne vielleichd uffgefall!“ Das Stichwort hatte die mögliche Energiekrise und das notwendige Stromsparen geliefert. Für die Frau, die gerade in Rente gegangen ist, kein Problem: „Dann mache mass ewe widder wie friehjer: Mir nemme die Daschelamp zum Lese!“

Seit 1947 lag unter „unserm Chrischdbeemche“ jedes Mal ein Buch – in Worten: Eins! Wollte eine der Schwestern oder die Oma ein weiteres Buch für den Filius als Geschenk einplanen, so hieß es warnend von den Eltern: „Der kried schunn eens!“ Es war das erste Weihnachtsbuch „fa de Kleen, er kann schun selwerd leese“. Eine Fortsetzungsgeschichte, beginnend im Frühjahr. So konnte man sich gleich ausrechnen, dass es noch einige Jahre dauern würde, bis er alle Abenteuer von „Horst im Försterhaus“ endlich gelesen hatte.

Vun de Marhoffersch owwe in de Haupdschdroß

„Dess is vun de Marhoffersch owwe in de Haupdschdroß“, auch dieser Satz der Mutter fehlte später nie beim Auspacken der Geschenke. Eine Buchhandlung zu betreten gehörte nicht so „zum Laaf“ der Eltern: Die damaligen Produkte der RHEINPFALZ, Tageszeitung, Sportblatt und Abendzeitung genügten ihnen: „Mir hann ke Zeid, wann solle mir dann lese?“ Die Weihnachtsbücher wurden dicker. Es gab sogar einen Karl May wie gewünscht: „Der Schatz im Silbersee“!

Nach einem Hans Hass über „Abenteuer im Roten Meer“, was den Nichtschwimmer nur wenig faszinierte, kam die Überraschung: Statt der Försterhaus-Geschichten von den Schwestern gab es – großes Erstaunen! – ein Buch „vum Babbe“ mit fast 1200 Seiten: „Die Ahnen“ von Gustav Freytag! Der väterliche Wunsch „Do hasche mol genuuch e Zeidlang!“ blieb dabei nicht aus. Aber der Nachwuchsleser hatte längst schon den Keller des früheren Mädchen-Lyzeums entdeckt und Kontakt mit der dort eingerichteten Stadtbücherei aufgenommen – auch wenn das erste Wunschbuch anders ausfiel. Kein Winnetou, sondern „Lederstrumpf“. Von Stadtbibliothekar Otto Herzog über die Theke geschoben mit dem unvergessenen Satz: „Dess is wie e Karl May awwer annerschd!“

Hemingway vom Konfirmationsgeld

Das erste selbst gekaufte Buch, auch bei Frau Marhoffer, ermöglichte der Rest vom Konfirmationsgeld 1954: „Der alte Mann und das Meer“ von Ernest Hemingway, der im gleichen Jahr den Nobelpreis bekam. Der Stolz, richtig ausgewählt zu haben, ergänzte die Lesefreude. Der Beginn der Lehrzeit fiel mit dem Eintritt in den Lesering von Bertelsmann zusammen. Die Mitgliedschaft dauerte über ein halbes Jahrhundert an. Monatlich wurde bestellt, und jedes Mal gab es Freude. Unvorstellbar, dass es dann nur noch an Weihnachten Bücher gegeben hätte.

Für das Taschengeld eines Lehrlings waren die Taschenbücher, die mehr und mehr aufkamen, von äußerst großem Vorteil: Klassiker wurden zu Urlaubsbeginn gleich in mehreren Bänden gekauft. Schillers Jugenddramen, natürlich ging es auch mit Goethe nach Italien, Dostojewskis geheimnisvolle Welt und viele Falladas. Edwin Rösler, dem Lehmanns Buchhandlung in der Fruchtmarktstraße gehörte, war dabei ein großartiger Berater, besonders wenn es um „schwere“ Literatur ging. Er wusste immer einen guten Rat für den neugierigen Leser, der inzwischen auch in Betriebsbibliotheken und Schulbüchereien seinen Bedarf deckte.

„Du machschd dir noch vum viele Lese die Aue kapudd“, warnte die Mutter oft. Recht hat sie gehabt, müsste der Alte von heute sagen. Oder war es doch der neumodische Bildschirm vom Computer?