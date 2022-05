Über 330 zahlende Besucher rockten am Freitagabend die Konzerthalle Terminal auf dem Zweibrücker Flughafengelände beim Konzert der Zweibrücker Band Voltbeat. Die fünfköpfige Coverband spielt ein Crossover-Programm aus Heavy Metal, Rock ’n’ Roll, Punkrock, Country und Blues, ganz nach ihrem Vorbild, der dänischen Band Volbeat, deren Sound auch Elvis-Metal genannt wird. Der musikalische Einfluss der 1960er Jahre ist auch bei den Zweibrückern nicht zu überhören, die am Freitagabend Vollgas gaben im Terminal. Tiefe Bässe von Nick Jörger, der Gitarrensound von Bernd Henner und Jörg Reinhold, die treibenden Drums von Jan Friedrich und die klare, durchdringende Stimme von Heiko Sonntag waren die Zutaten der energiegeladenen Show. Sie wird die einzige der Zweibrücker Band in der Region bleiben in diesem Jahr. Denn die 2016 gegründete Coverband geht zwar auf bundesweite Tournee, spielt jedoch nur noch auswärts. Konzerte in Mannheim, Augsburg und Koblenz sind bereits fest geplant. Auch für das Stadtfest Ende Juli wurden die Rocker angefragt, konnten aber zum Leidwesen ihrer Zweibrücker Fans aus terminlichen Gründen leider nicht zusagen.