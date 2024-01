Da hätte auch mehr herausspringen können, da waren zwei ganz schön knappe Niederlagen dabei.

Die Handball-Mädchen des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums (HHG) sind am Montag im Regionalfinale des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ ausgeschieden. Im Viererturnier in Haßloch landeten sie auf Platz drei.

In der Wettkampfklasse III (Jahrgänge 2009 bis 2011) gewannen die von Lehrer Christian Schweig und Oberstufenschülerin Leyla Carkadzija betreuten HHG-Mädchen gegen das Paul-von-Denis-Gymnasium Schifferstadt in zweimal zehn Minuten Spielzeit deutlich mit 20:4. In den weiteren Spielen gegen das Gymnasium Nieder-Olm (9:12) und das Neustadter Leibniz-Gymnasium (11:13) setzte es jeweils knappe Niederlagen, was letztlich Platz drei unter den vier teilnehmenden Teams bedeutete. Sieger und qualifiziert für den Landesentscheid waren am Ende die Neustadter Mädchen. Für die Helmholtz-Mannschaft standen in der Haßlocher Pfalzhalle auf dem Spielfeld: Anni Müller im Tor – Mia Hübert, Liv Keller, Emma Wenzel, Theresa Wenzel, Ella Lebron, Lara Matle, Lena Ganster, Lia Hoffmann und July Hoffmann.