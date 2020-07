350 Besucher durften am Sonntag zum ersten Picknick im Park mit der Coles Brothers Band in den Rosengarten kommen. Schon eine halbe Stunde vor dem Auftritt waren 220 Musik- und Picknickfans da. Die Coles Brothers Band spielte ein feines oft beklatschtes Set, darunter Bill Withers „Ain’t no sunshine“. Zum starken Finale des ersten Sets sangen Julian und Sascha Coles ein von einer reduzierten Gitarre begleitetes „Chasing Cars“ von Snow Patrol, bei dem die Stimmen der Zwillinge umwerfend gut im Vordergrund standen.