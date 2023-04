Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Hotels in Zweibrücken und Umgebung dürfen nächste Woche den Betrieb wieder hochfahren. Einige legen gleich am Montag los, andere wollen sich noch Zeit lassen. Und wieder andere wissen noch gar nicht, was sie dürfen und was nicht.

„Wir fahren das Hotel-Geschäft ab Montag langsam wieder hoch“, sagt Franziska Zadra, die mit ihrem Ehemann Roland in Zweibrücken das Hotel Fasanerie und das Rosengartenhotel