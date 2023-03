Jetzt ist sie also auch schon wieder ein paar Jahre aus dem Twen-Alter raus – die Zweibrücker Sportlerwahl. Für das Jahr 2020 hatte die Lokalredaktion – noch vor dem Beginn der Corona-Krise – bereits zum 30. Mal Sportler des Jahres vorgestellt – und Sie, liebe Leser, haben sie gewählt. Die 31. Auflage der Wahl fiel dann wegen der Corona-Krise ganz aus, im vergangenen Jahr wählten wir noch in etwas abgespeckter Form, mit nur je drei Kandidaten pro Kategorie. Jetzt geht die Zweibrücker Sportlerwahl in ihrer 32. Auflage langsam, aber sicher auf die 40 zu – und es wird endlich wieder normal gewählt. Wir freuen uns darüber!

Seit 1990 küren Sie schon Ihre Sportler des Jahres. Das ist eine lange Zeit, mittlerweile sind erste RHEINPFALZ-Sportler nicht mehr im Beruf, sondern in Rente. Und in Sachen Nachwuchs sind viele Preisträger inzwischen selbst Eltern, manche gar Großeltern. Über 52.000-mal wurde dabei abgestimmt, auf vielen Stimmzetteln und zuletzt zusätzlich online.

Auch im abgelaufenen Jahr 2022 waren Zweibrücker Sportler auf regionalem, nationalem und internationalem Feld erfolgreich. Die Lokalredaktion der RHEINPFALZ stellt Ihnen heute fünf Sportler, fünf Sportlerinnen und fünf Mannschaften vor, die aus unserer Sicht im abgelaufenen Jahr Außergewöhnliches geleistet haben. Unter der Fülle der guten sportlichen Leistungen haben wir eine Vorauswahl getroffen. Festgelegte Kriterien für unsere Auswahl sind seit jeher: Die Sportler müssen aus dem Verbreitungsgebiet stammen, hier leben oder für einen hiesigen Verein starten. Titel allein zählen nicht. Wir schlagen nur Sportler vor, die mindestens 15 Jahre alt sind. Die Jugend hat es wegen der Altersgrenze nicht ganz leicht, ihre Sportlerwahl-Zeit kommt aber sicher noch! Die RHEINPFALZ-Sportler sollen zudem Vorbilder im Geist des Fair-Play und des Einsatzes für andere sein.

Bis zum Abstimmungsschluss am Dienstag nach Ostern, 11. April, können Sie nun wählen. Wie das funktioniert, lesen ganz unten auf der zweiten Seite, der mit den Mannschaften.

