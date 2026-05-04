Er kam als Spieler, er geht als langjähriger Coach: Ralf „Pille“ Wolf gibt den Cheftrainerposten beim EHC ab. Seine Bilanz ist überragend.

Ralf „Pille“ Wolf wird kommende Saison auf eigenen Wunsch beim EHC Zweibrücken in der Baden-Württemberg-Liga nicht mehr als Cheftrainer an der Bande stehen. Damit geht eine erfolgreiche Ära bei den „Hornets“ zu Ende. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.

Der gebürtige Schwabe durchlief die Nachwuchsabteilung des Stuttgarter EC und sammelte Erfahrungen bei verschiedenen Stationen, unter anderem in Kornwestheim, ehe er nach Stuttgart zurückkehrte und für die „Wizards“ in der damals viertklassigen Baden-Württemberg-Liga auflief. 2013 kam er als Spieler unter Ex-Coach Richard Drewniak nach Zweibrücken. Nach dem Gewinn der Meisterschaft 2017 beendete er mit 37 Jahren seine aktive Laufbahn.

Tolle Wolf-Bilanz: 100 Siege in 147 Spielen

Parallel dazu übernahm der Wahl-Winterbacher Wolf im EHC-Nachwuchsbereich bereits erste Traineraufgaben, zunächst bei der U16 und U17, dann bei der zweiten Mannschaft. Im Januar 2020 wurde er Chefcoach der EHC-Ersten. In den folgenden Jahren prägte Wolf die sportliche Entwicklung der Hornets maßgeblich. Unter seiner Führung erreichte das Team in jeder Folgesaison die Play-offs und mindestens das Halbfinale. Dreimal standen die „Hornets“ im Finale, wurden 2023 Meister. Insgesamt verbuchte Wolf exakt 100 Siege in 147 Spielen.

Als Vertreter des Fördervereins engagierte sich Wolf auch im Vorstand des EHC und kümmerte sich in der Kanine regelmäßig um das leibliche Wohl seiner Spieler. Nach 15 Jahren im „Hornissen“-Schwarz-Gelb, zahlreichen Stunden in den Eishallen der Region sowie je einem Titel als Spieler und Trainer endet dieses Kapitel nun auf eigenen Wunsch. Künftig möchte sich der heute 46-Jährige einer neuen Herausforderung widmen. Parallel laufen bei den „Hornets“ bereits Gespräche mit potenziellen Nachfolgern. Eine Entscheidung über die Neubesetzung der Trainerposition soll in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.