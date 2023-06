Wenn es nach der UGG geht, dann sollen Ende August die ersten Häuser im Stadtgebiet ans künftige Glasfasernetz angeschlossen werden. Über die Frage, wann die ersten Anschlüsse laufen, herrscht jedoch Unklarheit.

Im Zweibrücker Land ist die Glasfaser-Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) schon seit einiger Zeit dran, die Häuser mit den schnellen Internetleitungen zu versorgen. In Contwig und Stambach ist der Ausbau auf der Zielgeraden, auch in Reifenberg, Schmitshausen und Maßweiler wird schon ausgebaut. Ende August will die UGG in Zweibrücken mit dem Glasfaser-Ausbau starten. Wer zuerst Glasfaser bekommt, das ist noch unklar. „UGG befindet sich derzeit in der technischen Feinplanung, um zu bestimmen, ob Teilgebiete von Zweibrücken vor anderen Gebieten an das Netz angeschlossen werden können“, antwortet UGG-Pressesprecher Jens Lauser auf RHEINPFALZ-Anfrage. In welcher Reihenfolge die einzelnen Stadtviertel ausgebaut werden, sei derzeit aufgrund äußerer Faktoren noch unklar.

Nachdem die UGG in den vergangenen Monaten noch Platzhirsch in Stadt und Land in Sachen Glasfaser-Ausbau war, gibt es mittlerweile immer mehr Konkurrenten. In Dellfeld etwa ist es nicht die UGG, die Glasfaser verlegt, sondern die Telekom-Tochter „Glasfaser Plus“. Dieselbe Firma baut auch große Teile der Zweibrücker Innenstadt aus. Und das Angebot von Glasfaser Plus und UGG ist nahezu deckungsgleich: Beide Firmen versprechen einen kostenfreien Hausanschluss, wenn der Vertrag innerhalb der Ausbauzeit abgeschlossen wird. Und beide Firmen versprechen, dass auch andere Internetanbieter auf dem eigenen Netz funken dürfen – für ein gewisses Entgelt.

UGG: Doppelter Ausbau „nicht zielführend“

Auf die Nachfrage, ob die UGG den zusätzlichen Glasfaser-Ausbau durch die Telekom-Tochter als starke Konkurrenz einschätzt, antwortet das Unternehmen nichtssagend: „UGG leistet einen grundlegenden und nachhaltigen Beitrag für die Digitalisierung des ländlichen Raums und Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Zeitalter“, heißt es vom Unternehmen. „Ein doppelter Ausbau ist aus unserer Sicht wirtschaftlich und ökologisch nicht zielführend“, sagt der UGG-Sprecher zu den Ausbauplänen der Konkurrenz Telekom. Offen ist, ob dort, wo die Telekom-Tochter ihre Glasfaser-Leitungen verlegt, die UGG anschließend ebenfalls ausbauen wird, so dass letztlich zwei Glasfaser-Leitungen im Boden liegen.

Wie viele potenzielle Kunden das Unternehmen, das aus der spanischen Telefonica und der Allianz-Versicherung zusammengesetzt ist, in Zweibrücken schon gewinnen konnte, darüber sagt das Unternehmen nichts.