Nach kurzer Aufregung können die Gemeindearbeiter im französischen Enchenberg mit der Renovierung der ersten Etage im örtlichen Bürgermeisteramt (Mairie) fortfahren. Am Mittwoch, 10. Februar, war direkt vor dem Amtsgebäude in dem kleinen Dorf im Bitscher Land ein Kleinlaster mit Werkzeug gestohlen worden, das für die Bauarbeiten gebraucht wird. Laut einem Bericht der Zeitung „Le Républicain Lorrain“ hat ein Gemeindearbeiter den Diebstahl bemerkt und den Laster kurzerhand mit seinem eigenen Wagen verfolgt. Wenig später sei das gestohlene Auto in Saargemünd gefunden worden.