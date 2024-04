Am 13. April, 21 Uhr, spielen die Tributebands Empty Faces (Pink Floyds „The Wall“) und Beyond the Doors (The Doors) im Matrix in Pirmasens, Pestalozzistraße 102.

Das Sextett Empty Faces aus Pirmasens/Dahn/Hauenstein konnte 2023 beim Summer Open Air in Pirmasens mit der Aufführung des Pink-Floyd-Albums „The Wall“ begeistern. Gitarrist und Sänger Manuel Bastian erzählt, wie die Band entstand: „Die Initialzündung war der ,The Wall’-Kinofilm, da es in Parallelen zu meinem Leben gibt. Die Botschaft, keine Mauer zwischen einem selbst und anderen bauen zu lassen habe ich verinnerlicht“, so Bastian. Im Gründungsjahr 2012 und auch 2016, jeweils in Hauenstein, hieß die Band The Wall Project. 2023 spielte sie erstmals unter den neuen Namen. Zu Empty Faces gehören Marko Burkhart (Gitarre, Gesang), Jonas Jenet (Gitarre, Percussion, Gesang) und Patrick Morio (Bass, Gesang). Der Auftritt am Samstag ist die vierte Liveshow der Truppe. Bastian verrät: „Als Zugabe werden wir die komplette ,Wish You Were Here’-Platte am Stück spielen.“

Zuvor wird die Zweibrücker Band Beyond the Doors die Bühne entern. Hierzulande gibt es nicht viele Tributebands, die sich an das Vermächtnis der Doors heranwagen. Denn man muss den Geist von Jim Morrisons Lyrik erfassen und die Intensität und Emotionen der Songs auf die Zuschauer übertragen können. Doch für die Doors-Verehrer ist dies kein Problem. Die 1998 gegründete Band ist vom Start weg Stammgast in angesagten Liveclubs Deutschlands. Zur Band gehören Frontmann und Sänger Dirk Brill, Gitarrist Peter Hoffmann, Organist Stefan Schöner und Schlagzeuger Thomas Seibel. Karten gibt es an der Abendkasse.