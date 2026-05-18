Birgit Geib-Becker hat die VTZ jahrzehntelang mitgeprägt. „Die Leidenschaft für den Sport, für den man sich engagiert und den man liebt, ist zeitlos“, sagt sie selbst.

Großer Bahnhof für die langjährige Turntrainerin der VT Zweibrücken, Birgit Geib-Becker: Mit einer emotionalen Feier verabschiedeten Trainerkolleginnen, aktive Turnerinnen und zahlreiche Ehemalige die 61-Jährige, die dem Verein über Jahrzehnte verbunden war. Mit abwechslungsreichen Turn- und Tanzdarbietungen bereiteten sie ihr einen würdevollen Abschied. Knapp 100 Personen waren bei der Feierstunde in der VTZ-Turnhalle am Samstagnachmittag dabei.

„Danke an das ganze Leben hier in Zweibrücken und an die Zeit, die ich mit euch verbringen durfte, für die lustigen Momente und die guten Gespräche“, sagte Geib-Becker selbst sichtlich gerührt. „Egal, welche Entscheidungen wir getroffen haben: Unser Vorstand hat immer hinter uns gestanden“, zog sie ihr persönliches Fazit. Dankesworte richtete sie auch an ihre Trainerkolleginnen Sonja Rayer, Tanja Meister, Alina Stichler und Sheyla Oberst. Auf die werde jetzt alle ein bisschen mehr Arbeit zukommen, fügte sie schmunzelnd hinzu.

Früher sogar auch in der 1. Bundesliga getanzt

Im Namen der VTZ-Familie dankte Vorstandsmitglied Winfried Tänzer der scheidenden Trainerin für ihr langjähriges Engagement: „30 Jahre bist du Mitglied in unserem Verein, davon 25 Jahre als Trainerin. Dein Name wird bei der VTZ immer präsent bleiben, ebenso wie der deiner Familie, die uns über viele Jahre begleitet hat.“ Tänzer erinnerte auch an Geib-Beckers Vater Paul Geib, der sich stets mit Herzblut für den Basketballsport im Verein eingesetzt hatte.

Zwischen Lachen und Weinen: die beiden ziemlich besten Freundinnen Steffi Urbschat (links) und Birgit Geib-Becker bei der Verabschiedung in der gut gefüllten Turnhalle unter der Festhalle. Foto: Joachim Steinmetz

Steffi Urbschat, Vorstandsmitglied und Leiterin der Tanzsportabteilung, würdigte Geib-Beckers vielseitiges Engagement: „Birgit war nicht nur Turnerin und Trainerin, sondern auch eine hervorragende Tänzerin, die es bis in die 1. Bundesliga geschafft hat. Das wissen viele heute gar nicht mehr.“ Geib-Becker habe ihrer Tanzgruppe stets die Treue gehalten und großen Wert darauf gelegt, dass ehemalige Tanz-Kameradinnen bei ihrer Abschiedsfeier dabei sein werden.

„Birgit, du wirst mir sehr fehlen, besonders unsere Hundespaziergänge, die tiefgründigen Gespräche, aber auch die vielen Partys, die wir gemeinsam gefeiert haben. Wir haben uns immer gegenseitig unterstützt, gerade in schwierigen Zeiten“, sagte Urbschat mit spürbarer Rührung.

Neuer Wohnsitz in Vinxel bei Bonn

Zum Abschied wünschte sie ihrer Freundin alles Gute für den neuen Lebensabschnitt in ihrer neuen Heimat, für die man keine Weltreise machen muss. Geib-Becker bedankte sich mit einem Augenzwinkern: „Ihr könnt mich alle besuchen kommen, aber bitte nicht alle auf einmal!“ Ihren neuen Wohnsitz hat die Sportlerin inzwischen nach Vinxel bei Bonn verlegt. Einen neuen Verein möchte sie vorerst nicht suchen, aber: „Hin und wieder werde ich mich sicher wieder in Zweibrücken blicken lassen, spätestens im Juli bin ich mal wieder in der Halle!“ Mit Zweibrücken verlässt Birgit Geib-Becker nach eigenen Worten eine sehr sympathische, grüne Stadt mit vielen lieben Freundinnen und Freunden. „Nach so langer Zeit werde ich das Miteinander vermissen.“

Vor großem Publikum zeigten die Turnerinnen gerne noch mal, was sie gelernt haben – auch in vielen Jahren bei ihrer scheidenden Trainerin Birgit Geib-Becker. Foto: Joachim Steinmetz

Höhepunkte habe es während ihrer Zeit als Trainerin immer wieder gegeben - sowohl sportliche Erfolge als auch beim Erlernen neuer Techniken. Heute werde anders trainiert als früher: Gemeinsam mit ihren Trainerkolleginnen Sonja Rayer und Tanja Meister lege sie inzwischen noch mehr Wert auf Kraft und Präzision in den Trainingsstunden. „Die Leidenschaft für den Sport, für den man sich engagiert und den man liebt, ist zeitlos“, betont Geib-Becker. Ihr Verabschiedung klang in der kleinen Halle mit einem gemütlichen Beisammensein mit Speisen und Getränken aus.