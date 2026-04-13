Beim Deutschlandpokal der Jugend 13 in Saarbrücken waren mit den Geschwistern Emma und Anton Lang zwei Akteure des TTV Hornbach dabei.

Emma Lang spielte bei den Mädchen 13 für die Pfalz mit Mia La (Palatia Limburgerhof), Sophie Bernhardt ( TTC Bann) und Top-Spielerin Sarah Wang ( TSG Kaiserslautern) zusammen. Die besten acht Teams der Setzliste spielten den Sieger unter sich aus. Die Pfalz startete im B-Pool und hatte so gar nicht die Möglichkeit, um den Turniersieg mitzuspielen, sondern nur um die Platzierungen. Verbandsbetreuer Florian Trattnig bedauerte das vor allem wegen Wang und Lang, da den beiden die Möglichkeit genommen wurde, gegen bessere Kontrahentinnen zu spielen.

„Sarah Wang und Emma Lang haben gut gespielt. Emma hat sich auch gegen eine Noppenspielerin durchgesetzt“, lobte Trattnig neben der Top-Spielerin auch die Akteurin des TTV Hornbach. Beim Auftakt gegen Hamburg gewann Lang das abschließende Einzel zum 4:2-Sieg. „Ihr Aufschlag- und Rückschlagspiel waren sehr gut“, urteilte Trattnig über das Spiel gegen die Hansestädter auf Emma Lang bezogen. Gegen Sachsen gab es dann einen 4:1-Erfolg, bei dem Lang gar beide Einzel und das Doppel an der Seite von Wang gewann. In der Zwischenrunde setzte es gegen Sachsen-Anhalt dann für die Pfälzerinnen eine klare 0:4-Niederlage, was die Teilnahme an der Trostrunde bedeutete. Es folgten zwei Siege gegen das Saarland und Berlin, was am Ende der Setzung den neunten Rang bedeutete.

Pfalz besiegt Brandenburg

Emmas Bruder Anton spielte mit Lukas Brubach (TTC Dahn), Noah Kopp (TTV Edenkoben) und Philipp Walter (TTF Frankenthal) bei den Jungen 13. „Anton hat eine ganz gute Hand. Er sollte reinschnuppern, es waren gute Ansätze“, sagte Florian Trattnig über den Hornbacher, der sich bei dem bundesweiten Turnier erstmals zeigen konnte. Anton Lang kam im zweiten Gruppenspiel gegen Sachsen-Anhalt zum Einsatz, verlor dort aber sein Einzel. Die Pfalz gewann trotz der Setzung das Auftaktspiel gegen Brandenburg, kam dann aber unter die Räder und schloss das Turnier auf dem 15. und letzten Platz ab.