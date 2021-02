„Es Enkelsche had mich gefrood, ob ich noch so Schbiele hädd, wo ma zesamme mache kennd. Ei nadierlich, do hann ich mei Mensch-ärjer-dich-ned, die Miehl un die annere Sache gehold un de Kinner gebb!“, berichtete die Nachbarin. Manchmal ist die Oma auch noch als Mitspielerin in der Corona-Zeit gefragt, in der man doch möglichst kontaktlos und deshalb zu Hause bleiben sollte.

Bei den Spieleproduzenten läuft das Geschäft hervorragend, war in der RHEINPFALZ nachzulesen. Mensch-ärgere-dich-nicht war schon in der Nachkriegszeit in einem Haus in den Amtswiesen „in“ und das Radio blieb aus. Mehr gab es auch nicht, Fernsehen war noch nicht so weit.

Deshalb würfelten die Vermieter, „es Wolfe Kätsche un sei Peter“ Abend für Abend munter mit ihrer Mieterin Anna, um sich gegenseitig „rauszuschmeißen“. Jahrelang ging das so, jeden Tag, bis Peter plötzlich starb. Doch die beiden Damen, die harte Zeiten überstanden hatten, dachten nicht ans Aufhören: „Mir werfele fa de Peter mit!“, beschlossen sie spontan. So machten sie weiter, und man konnte sie manchmal laut lachen hören: „Jedzd deeder sich widder ärjere!“ – er war rausgeflogen mit seinem Klötzchen! Zurück auf Anfang also.

Vom Kartenspiel in der Familie ist dagegen Bitteres zu berichten: „De Kleen“ war begeisterter Spieler und die Oma seine geschätzte Partnerin. Sie kam mit dem Stadtbus sonntags und stieg an der Haltestelle „Wasserweber“ in der Landauer Straße aus. Der Junior hatte schon auf den Bus „gelauert“, und als er beim Vorbeifahren sah, dass die Oma auch kam (Whatsapp oder telefonischen Kontakt vorher gab es damals ja keinen), dann holte er sofort die Spielkarten aus der Tischschublade. Woche für Woche, „bisses im Babbe zu viel wor is“. Die Spielkarten landeten im Küchenherd!

Im Feuer, nämlich im Kanonenofen der Berufsschule Kaiserlautern, landete auch ein anderes Kartenspiel und beendete so vorzeitig eine Spielerkarriere: Der Fachlehrer hatte unbeobachtet den Saal betreten ...

In seinen Jugenderinnerungen schrieb der Speyrer Bischof Markus Emanuel, ein Verwandter des katholischen Zweibrücker Stadtpfarrers Wolfgang Emanuel, über seine Jugend in Merzalben: „Wir hatten keine Spiele aus der Schachtel!“ Gerade hatte der junge Markus bei einem Schulfreund in dessen Familie zugeschaut, wie eine tolle Eisenbahn ausgepackt wurde. Er erinnerte daran, wie sehr man sich in seinem Heimatdorf etwas einfallen lassen musste, um mit den Kameraden zu spielen.

„Die hann beschdimmd aa Reiwer un Schandarm geschbield“, fällt dazu jedem ein, der schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Für die Jugend in den Nachkriegsjahren waren es vor allem Trümmergrundstücke, die besondere Anziehungskraft besaßen, und Baustellen für Neubauten: Vor beiden Spielmöglichkeiten wurde man zwar zu Hause gewarnt: zu gefährlich in den Trümmern und zu unbeliebt bei den Bauleuten. Aber man war draußen, wovor heute in der Pandemie, und schon gar nicht mit vielen Freunden, auch wieder gewarnt wird. Wer das Glück hatte, auf einem Gelände wie dem um die Eremitage zu spielen und dies mit Freunden, die auch solche waren, dem tun mit Blick auf die gegenwärtige Isolation die Kinder schon leid.

Fast alle waren außerdem natürlich in der Stadtbücherei bei Bibliothekar Otto Herzog angemeldet, holten dort Bücher, tauschten oder sammelten Sanella-Bilder, mit denen man fremde Kontinente und Tiere kennenlernte. „Dess war unser Fernseh“, sagt dann der Alte – und wünscht den Jungen bald wieder mehr Freiheit.