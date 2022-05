Valdrin Mustafas 2:1 zehn Minuten vor Schluss der Verlängerung brachte dem Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg am Samstag, 21. Mai, den Sieg im Finale des saarländischen Fußball-Verbandspokals. Der knapp unterlegene Regionalligist FC Homburg ließ vor knapp 4000 Zuschauern keinen Klassenunterschied erkennen. Der Final-Spielort – ausgerechnet das Ludwigspark-Stadion des Homburger Erzrivalen 1. FC Saarbrücken – war an diesem Samstagnachmittag fest in der Hand Tausender einheitlich in grüne T-Shirts gedresster Homburger Fans. Diese waren unter anderem mit fünf Bussen und per Zug angereist. Die Tore in der regulären Spielzeit erzielten für Elversberg der Ex-Lauterer Carlo Sickinger (29.) und – nach einer deutlichen Steigerung der zunächst eher verhalten kickenden Homburger – Tim Stegerer (76.) mit einem sehenswerten Knaller in den Torwinkel. Nach Spielende feierten die Homburger Anhänger im Stadion noch lange ihre Mannschaft – und hier vor allem den scheidenden Kapitän Lienhard, der zum SC Freiburg II wechselt, und den langjährigen Torjäger Patrick Dulleck, der keinen neuen Vertrag mehr bekommen hat.