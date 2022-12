In den Zweibrücker Kindergärten wird das Essen teurer. In den Kindergärten und Krippen steigt es von 47 auf 62 Euro, in den Horten von 54 auf 62 Euro im Monat. Der Caterer konnte die bisherigen Preise nicht mehr halten, weil auch seine Einkaufspreise gestiegen sind. Dazu kommt, dass die Stadt nun höhere Anforderungen ans Essen stellt. Die Preiserhöhung betrifft die Eltern von 514 Kindern. Die Preiserhöhung gilt für alle elf Zweibrücker Kindergärten, Krippen und Horte in städtischer Trägerschaft, aber nicht für die Spiel- und Lernstuben und die kirchlichen Kindergärten. Der Stadtrat muss nächste Woche noch zustimmen.

