Am Montagnachmittag fuhren ein elfjähriger Junge mit einem gleichaltrigen Mädchen und seinem jüngeren Bruder mit den Fahrrädern in Mittelbach auf der Altheimer Straße in Richtung Altheim. In Höhe der Einmündung Kirchentalstraße stürzte der Junge schwer. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei muss er beim Auffahren auf den Gehweg mit dem Vorderrad den Bordstein touchiert haben. Der Junge wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, bevor er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Er klagte über Schmerzen am ganzen Körper. Sein E-Bike wurde beim Sturz beschädigt.