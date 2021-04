Ein gutes Ende nahm nach Angaben der Polizei am Montag der Reise-Versuch eines elfjährigen Mädchens. Das Kind wollte mit dem Fahrrad zu einer Freundin nach Bad Bergzabern fahren.Grund des plötzlich aufkommenden Fernwehs war laut Polizei eine Meinungsverschiedenheit zwischen der Elfjährigen und ihrer Mutter. Infolge dieser packte das Mädchen kurzerhand und unbemerkt ihre Sachen in eine größere Tasche und machte sich mit dieser und ihrem Fahrrad auf den Weg nach Bad Bergzabern. Der Ausflug endete aber bereits in der Parallelstraße. Dort fragte das Kind eine Passantin, ob diese sie nicht mit ihrem Auto zu der Freundin fahren kann. Die Frau verständigte aber lieber die Polizei, die das Kind zu seiner überraschten Mutter zurückbrachte. mco