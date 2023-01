Wie ein Segelflugzeug mit Elektromotor entsteht, das zeigt ein Film über die Zweibrücker Firma Lange Aviation, der am Mittwoch im Dritten Programm zu sehen ist.

Das SWR-Fernsehen hat das Unternehmen Lange Aviation mit Sitz auf dem Zweibrücker Flugplatz über ein Jahr lang beim Bau eines Elektroflugzeugs begleitet, wie Firmenchef Axel Lange mitteilte. Daraus entstand eine 30-minütige Sendung für die Reihe „Made in Südwest“, die am Mittwoch, 4. Januar, um 18.15 unter dem Titel „Überflieger mit E-Power – Die Elektrosegler von Lange Aviation“ zu gesendet wird. Sie wird danach weiterhin in der ARD-Mediathek zu sehen sein. Den Segler hat die Firma für einen Kunden aus England gebaut.

In der Beschreibung zur Sendung heißt es: „Elektromobilität – auch in der Luft. Davon war der Ingenieur Axel Lange schon vor 25 Jahren überzeugt und baut seither Segelflugzeuge mit Elektromotor für Kundschaft weltweit. Die Pilot:innen können theoretisch auf jeder Wiese starten und landen. Drei Jahre müssen die Kund:innen zurzeit auf ihr Flugzeug von Lange Aviation warten. Jedes wird von den rund 30 Mitarbeitenden der kleinen Technikschmiede am Zweibrücker Flughafen weitgehend in Handarbeit und als exklusives Einzelstück zusammengebaut.“ Das Unternehmen arbeite auch an der Entwicklung eines Wasserstofffliegers, der als Drohne ohne Pilot für Überwachungsflüge viele Stunden in der Luft bleiben soll.