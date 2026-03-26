In Zweibrücken erklären Experten die elektronische Patientenakte: Inhalte, Zugriffe und Hilfe vor Ort. Ein Überblick über Nutzen, Pflichten und Datenschutz.

Seit vergangenem Jahr hat jeder gesetzlich Versicherte automatisch eine elektronische Patientenakte (Epa), wenn er dieser bei seiner Krankenkasse nicht widersprochen hat. Am Dienstagabend haben drei Experten 13 Senioren in der Mediabrücke in der Fußgängerzone erklärt, was die Epa genau ist, wo ihre Vor- und Nachteile liegen und wer Senioren dabei hilft, sie einzurichten und zu pflegen. Die RHEINPFALZ unterhielt sich mit den drei Referenten am Rande der Veranstaltung.

Was ist die elektronische Patientenakte und welche Daten enthält sie automatisch?

„Das ist eine digitale persönliche Akte, die Patienten ein Leben lang begleiten soll“, erklärte Anne Neuheisel von der Krankenkasse IKK Südwest. Die Akte gibt es seit vergangenem Jahr und sie beinhaltet Arztberichte, Befunde, Diagnosen und Medikationspläne des Betroffenen. Die entsprechende Krankenkasse hat eine Leistungsübersicht über die vergangenen sechs Jahre darin eingestellt. Seit Oktober 2025 sind Ärzte verpflichtet, aktuelle Diagnosen und Behandlungen in die Epa einzupflegen.

Warum sollte man selbst auch medizinische Daten in die Epa einpflegen und wie geht das?

Wer möchte, dass mehr Gesundheitsdaten in seiner elektronischen Patientenakte gespeichert sind, der muss die Daten und Befunde selbst einscannen oder abfotografieren und in die Epa hochladen. Dafür stelle jede Krankenkasse eine App zur Verfügung, erklärte Neuheisel.

Zudem sei es wichtig, sich selbst ein Bild davon zu machen, was in der eigenen Epa steht, denn es könne auch zu falschen Eingaben kommen. „Bei einem Patienten stand fälschlicherweise Schizophrenie drin, dabei hatte der Arzt der Arzthelferin das Wort ,Spritzenphobie’ diktiert“, berichtete Neuheisel. Man könne in der Epa auch vermerken, wenn man Organspender ist.

Was sind die Vorteile der Epa?

Die Epa sei vor allem in Notfällen sehr nützlich, zum Beispiel, wenn man der Patient nicht ansprechbar ist, erklärte Werner Hamm aus Frankenstein den Besuchern. Er hilft als sogenannter Epa-Coach Senioren in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn im Landkreis Kaiserslautern im Umgang mit ihrer elektronischen Patientenakte. „In der Epa sieht der Rettungsdienst und der behandelnde Arzt, ob Allergien vorliegen oder ob Medikamente eingenommen werden.“ Das könne im Ernstfall über Leben und Tod entscheiden. Der Rettungsdienst ein Kartenlesegerät für die Krankenkarte dabei und könne direkt auf die Epa zugreifen.

Für die Krankenkassen habe die Epa den Vorteil, dass Doppelbehandlungen vermieden werden, ergänzte Neuheisel von der IKK Südwest. Das spare Kosten. „Wenn der Hausarzt ein Blutbild gemacht hat und den Patienten anschließend an einen Facharzt überweist, sieht der, dass schon ein Blutbild gemacht wurde, und macht das nicht noch mal“, nannte sie ein Beispiel aus der Praxis. Wenn ein Patient die Krankenkasse wechselt, werde seine Epa automatisch übernommen.

Was sind Kritikpunkte an der Epa?

Von Ärzten gebe es oft die Rückmeldung, dass es sehr zeitaufwendig und ein Mehraufwand sei, die Daten in die Akte einzupflegen, berichtete Neuheisel. Deshalb würden das viele Ärzte auch nur „halbherzig“ machen. Mittlerweile drohe ihnen in diesem Fall dafür eine Geldstrafe, ergänzte Epa-Coach Hamm. Die Kontrolle sei allerdings schwierig: „Wir als Krankenkasse haben keine Einsicht in die Epa, wir stellen sie nur bereit“, erklärte Neuheisel.

Ärzte kritisierten manchmal auch, dass Patienten ihre Daten selbst in die Epa einstellen könnten, erzählte Neuheisel. So könnten falsche Infos in die Akte gelangen. Das könne zu Fehldiagnosen führen. „Bei den Gesprächen, die Ärzte vorher mit den Patienten über ihre medizinische Vorgeschichte geführt haben, bestand das Risiko aber ebenfalls“, entkräftete Hamm diesen Kritikpunkt.

Ein weiterer Kritikpunkt sei vor allem von Senioren, dass der Umgang mit der digitalen Akte schwierig für sie sei. Dafür gebe es aber die Epa-Coaches, die dabei helfen.

Bei Notfällen im Ausland hätten die Ärzte dort noch keinen Zugriff auf die Akte, antwortete Neuheisel auf Nachfrage eines Besuchers. „Aber die Pläne dafür sind da.“

Wer kann die Daten in der Epa wie lange sehen?

In der Regel haben Ärzte 90 Tage nach dem Termin Zugriff auf die Epa eines Patienten, Apotheken drei Tage lang nach dem Medikamentenkauf, informierte Neuheisel auf Nachfrage. Jeder könne aber selbst in der App einstellen, welcher Arzt welche Daten in der Epa sehen kann und wie lange. So könnte beispielsweise die Anzeige psychotherapeutischer Behandlungen für manche oder alle Ärzte gesperrt oder erst gar nicht eingepflegt werden.

Stichwort Datenschutz: Wie sicher ist die Epa?

„Sie ist sicher“, beruhigte Neuheisel. Die Akte sei schließlich nicht online. Der Zugriff darauf erfolge von Endgerät zu Endgerät, sprich von Handy des Patienten oder Kartenlesegerät des Arztes auf das Krankenkassensystem, in dem die Akte gespeichert ist.

Gibt es die Epa nur für gesetzlich Versicherte?

Ja, aber immer mehr private Krankenkassen würden für ihre Kunden eine Epa einrichten, sagte Neuheisel.

Wer hilft beim Umgang mit der Epa?

Dafür hat die Medienanstalt Rheinland-Pfalz das Projekt „Epa-Coaches RLP“ ins Leben gerufen, erklärte Projektleiter Rico Maaßberg. Dabei werden ehrenamtliche Digitalbotschafter weitergebildet zu Epa-Coaches – so wie Werner Hamm. Auf der Internetseite epa-coaches-rlp.de findet man Epa-Coaches in der Nähe und kann sich darüber informieren, wie man selbst Epa-Coach werden kann. Dort sind in der Südwestpfalz zwei Epa-Coaches im Dahner Felsenland, einer in Hauenstein und einer in Rodalben gelistet – jedoch keiner in Zweibrücken und den umliegenden Dörfern. „Hier gibt es leider nicht viele“, bedauerte Hamm und bot spontan an, noch einmal nach Zweibrücken in die Mediabrücke zu kommen und Interessierten die Epa zu erklären.