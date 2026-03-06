Drei Dozenten referieren am 24. März über die elektronische Patientenakte. Welchen praktischen Nutzen hat diese?

Die elektronische Patientenakte (kurz: ePA) soll künftig eine wichtige Rolle im Gesundheitswesen spielen. Doch was steckt eigentlich dahinter? Wie funktioniert sie und welche Vorteile bringt sie im Alltag? Auf diese Fragen geben drei Dozenten am 24. März Antwort. Darunter: Rico Maaßberg, Projektleiter ePA-Coaches in Rheinland-Pfalz, und ePA-Coach Werner Hamm. Maaßberg spricht über den Nutzen der ePA im Alltag, Hamm über seine Erfahrungen in der Begleitung von Senioren bei der ePA. Dazu kommt noch ein Experte der Krankenkasse, er informiert verständlich und praxisnah über Grundlagen, Nutzungsmöglichkeiten und Datenschutz. Nach dem Vortrag beantworten die drei Referenten zudem Fragen zum Thema. Die Veranstaltung findet am 24. März von 17 bis 18.30 Uhr in der Mediabrücke in der Fußgängerzone statt. Um Anmeldung im Internet wird gebeten unter mediabruecke.de.