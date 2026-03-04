Bei Bauarbeiten in Rimschweiler wurde am Dienstag eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Eine neue Eiszeit kündigt sich in Pirmasens an – und sie ist grün. Matcha-Eis wird zu den auffälligsten Neuheiten im „Unico“ zählen – wahlweise auch rein pflanzlich.

Wie hat mein Dorf gewählt? Bei der Bundestagswahl verzerrt die Auszählung der Briefwähler die Statistik. Die AfD wird zum Scheinriesen. Wie ist das bei der Landtagswahl?

Das Lokal „Zur alten Burg“ ist seit Wochen geschlossen. Es öffnet erst wieder, wenn Eigentümer Willy Köjer einen neuen Pächter und ausreichend Personal gefunden hat.

Am 7. März steigen die „Dynamikum Winter Open“ im Strecktalpark. Wir haben den einzigen Teilnehmer aus Pirmasens bei seiner Generalprobe begleitet.

Daniela Stauch will für die SPD den Wahlkreis Zweibrücken im Landtag vertreten. Dort will sie dafür sorgen, dass Bücher, Hefte und Stifte für Schüler kostenlos werden.

Lutz Wendel gehört nicht zu den Scharfmachern der in Teilen rechtsextremen AfD. Der Kreisvorsitzende der Partei ist als Handwerksmeister aber ein Freund klarer Worte und will für die AfD den Wahlkreis Pirmasens gewinnen.

Als kleines Kind freut man sich über jeden Brief; Erwachsene freuen sich eher über leere Briefkästen. Nun haben Kleinkinder Post von der Stadtverwaltung bekommen.

Im Werkraum der Herzog-Wolfgang-Realschule plus in Zweibrücken wird gesägt, geschliffen, gebohrt. 70 Nist- und Fledermauskästen sind schon fertig, weitere sollen folgen.

Der Kauf von drei Feuerwehrfahrzeugen kommt in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land nicht voran. Das sind die Gründe.

Das „Bistro Luther“ der Lutherkirchengemeinde öffnet am Sonntag erneut seine Türen. Anlass ist der Weltfrauentag. Dabei sollen Frauen gehört werden.

Die Mauschbacher Landfrauen feiern in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag. Die Vorsitzende erzählt die Entstehungsgeschichte und blickt auf bewegte Jahrzehnte zurück.

Von Kinokreisel bis Rathaus: Fünf Fotomotive von Volkhard Gabriel gehen als Geschenk an die Stadt Zweibrücken. Die Bilder sollen als Serie zusammenbleiben und haben wohl schon ein Platz im Rathaus gefunden.