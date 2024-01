Am Mittwoch könnte es in Zweibrücken ziemlich ungemütlich werden. In den frühen Morgenstunden, etwa ab 5 Uhr, kommen aus Südwesten starke Schneefälle auf, welche rasch in kräftigen gefrierenden Regen übergehen. Deshalb ist besonders am Mittwochvormittag mit extremer Glätte durch Glatteisregen zu rechnen. Am Nachmittag entspannt sich die Lage deutlich, denn die Temperaturen steigen dann schnell über fünf Grad an, vielleicht sind kurzfristig sogar bis zu neun Grad möglich. In der Nacht auf Donnerstag kommt aus Norden wieder die kalte Luft zurück, der Regen geht voraussichtlich wieder in Schnee über und die Temperatur stürzt auf Werte um null Grad ab. Bis Donnerstagmorgen ist dann eine Schneedecke im Bereich des Möglichen mit entsprechenden Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. Am Donnerstag abziehender Schneefall nach Südosten bei 0 Grad. Am Freitag und Samstag weitgehend trocken mit etwas Sonne, aber winterlich kalt.