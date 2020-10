Nach einem Unfall am Mittwoch, 28. Oktober, auf der Landstraße L 214 zwischen Zweibrücken und Homburg-Kirrberg sucht die Homburger Polizei unter Telefon 06841/1060 nach Zeugen. Gegen 12.40 Uhr sei ein bislang Unbekannter mit seinem offenen Kastenwagen in Fahrtrichtung Kirrberg unterwegs gewesen. Etwa 50 Meter vor dem Ortseingang sei ihm eine Eisenleiste von der Ladefläche gefallen. Die 62 Zentimeter lange Metallstange sei gegen einen entgegenkommenden grauen Audi mit GER-Kennzeichen (Germersheim) geprallt. Der Audi wurde beschädigt, sein Fahrer blieb unverletzt. Der Kastenwagen hielt nicht an und fuhr in Richtung Kirrberg weiter.