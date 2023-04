Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Stadtrat hat am Mittwoch das neue Einzelhandelskonzept der Stadt beschlossen. Stellungnahmen mit Anregungen und Änderungswünschen von Aldi-Süd und der Stadt Pirmasens wurden als nicht so bedeutsam erachtet, dass sie hätten eingearbeitet werden müssen. Kritik am Konzept gab es auch.

Im Wesentlichen geht es in dem neuen Einzelhandelskonzept darum, die Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Einzelhandels in den kommenden Jahren festzulegen und die Perspektiven aufzuzeigen.